Помідори не червоніють: ось справжня причина, про яку мовчать багато городників

Чому помідори не червоніють / © pexels.com

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Така проблема знайома багатьом дачникам, особливо наприкінці літа. Насправді причин, чому помідори не червоніють, може бути кілька — від спеки до неправильного догляду. Добра новина полягає в тому, що більшість із них легко усунути, пишуть в Southern Living.

Чому помідори залишаються зеленими

Під час дозрівання томати поступово руйнують зелений пігмент хлорофіл і починають накопичувати лікопін та каротиноїди, які надають плодам червоного, помаранчевого або жовтого кольору. Якщо цей природний процес порушується, плоди довго залишаються зеленими.

Найчастіше проблема пов’язана не з хворобами, а з умовами вирощування.

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Надто висока температура

Багато хто думає, що чим спекотніше літо, тим швидше достигнуть помідори. Насправді все навпаки.

Якщо температура повітря протягом тривалого часу перевищує 30–32°C, рослина майже припиняє вироблення лікопіну. Через це плоди можуть збільшуватися в розмірах, але так і не набувати характерного червоного кольору.

Коли спека спадає, процес дозрівання зазвичай відновлюється.

Забагато листя навколо плодів

Густа зелена маса також може затримувати дозрівання. Якщо помідори повністю сховані під листям, вони отримують менше світла та гірше провітрюються.

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Досвідчені городники рекомендують поступово видаляти нижнє старе листя та те, яке затіняє грона. Робити це потрібно обережно, щоб не послабити рослину.

Надлишок азотних добрив

Ще одна поширена причина — надмірне внесення азоту.

Якщо рослина отримує занадто багато азотних добрив, вона спрямовує всі сили на нарощування листя та пагонів, а не на дозрівання плодів. У результаті кущ виглядає потужним, але томати залишаються зеленими значно довше.

Під час плодоношення краще віддавати перевагу добривам із калієм і фосфором.

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Особливості сорту

Не всі томати повинні ставати яскраво-червоними.

Існують сорти, плоди яких після дозрівання залишаються:

жовтими;

помаранчевими;

рожевими;

темно-фіолетовими;

зеленими із жовтуватим відтінком.

Тому перед тим як хвилюватися, варто пригадати, який саме сорт ви посадили.

Плоди ще просто не достигли

Деякі великоплідні або пізньостиглі сорти потребують більше часу для дозрівання.

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Якщо помідори досягли потрібного розміру, але ще залишаються зеленими, іноді достатньо просто трохи зачекати. Особливо це актуально наприкінці літа, коли ночі стають прохолоднішими.

Як прискорити дозрівання помідорів

Якщо ви хочете швидше отримати стиглий урожай, скористайтеся простими порадами:

припиніть підживлення азотними добривами;

використовуйте калійні підживлення;

поступово видаліть зайве листя біля плодів;

поливайте рівномірно, не допускаючи різких перепадів вологості;

у період сильної спеки забезпечте легке притінення теплиці або провітрювання;

наприкінці сезону прищипніть верхівки кущів, щоб рослина спрямувала поживні речовини на дозрівання плодів.

Чи можна зривати зелені помідори

Якщо наближається похолодання або існує ризик заморозків, зелені плоди можна зібрати завчасно.

Більшість томатів чудово дозріває у приміщенні за кімнатної температури. Для прискорення процесу їх можна покласти поруч зі стиглим яблуком або бананом. Ці фрукти виділяють етилен — природний газ, який стимулює дозрівання овочів і фруктів.

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FAQ

Чому помідори не червоніють навіть у спеку?

За температури вище 30–32°C рослина майже перестає виробляти лікопін — пігмент, який відповідає за червоний колір плодів. Через це томати можуть залишатися зеленими доти, доки спека не спаде.

Як прискорити дозрівання зелених помідорів?

Щоб томати швидше почервоніли, скоротіть азотні підживлення, внесіть калійні добрива, видаліть зайве листя, забезпечте рівномірний полив, а зірвані зелені плоди залиште дозрівати поруч із яблуком або бананом, які виділяють етилен.

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