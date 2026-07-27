Кров заливала обличчя: відомий український боксер зазнав поразки від американця

Гекетт — Дерев'янченко / instagram.com/zuffaboxing

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Український боксер суперсередньої ваги Сергій Дерев'янченко (16-7, 11 КО) зазнав поразки від американця Джаліла Гекетта (13-1, 9 КО) у поєдинку, який відбувся у ніч проти 27 липня на арені "Madison Square Garden" в американському Нью-Йорку на шоу Zuffa Boxing 09.

На старті бою боксери зіткнулися головами, внаслідок чого 40-річний українець дістав серйозне розсічення.

Це стало головною проблемою для Сергія, адже кров далі упродовж бою заливала його обличчя.

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В підсумку поєдинок тривав усю дистанцію з 10 раундів, після чого судді своїм одностайним рішенням віддали перемогу американцю: 98-92, 97-93 та 96-94.

Для Дерев'янченка це був перший бій після підписання контракту із Zuffa Boxing у квітні. Перед цим він виходив на ринг у липні 2025 року, нокаутувавши американця Джеремі Рамоса.

Зазначимо, що в межах шоу Zuffa Boxing 09 свій бій також проводив ще один українець — Владислав Сіренко, який ефектно нокаутував шведа Отто Валліна.

Раніше повідомлялося, що Джошуа здобув перемогу брутальним нокаутом, двічі побувавши в нокдауні.

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Також ми розповідали, що олімпійський чемпіон Хижняк нокаутував француза в андеркарді поєдинку Джошуа — Пренга.

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