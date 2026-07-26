Джошуа здобув перемогу брутальним нокаутом, двічі побувавши в нокдауні

Джошуа — Пренга / © Associated Press

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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі британець Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO), який навесні відвідав Україну, здобув яскраву перемогу нокаутом над албанським боксером Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

Поєдинок відбувся в ніч проти 26 липня у саудівському Ер-Ріяді. Під час першого раунду Пренга двічі відправив Джошуа в нокдаун, але Ей Джей зумів піднятися й продовжити бій, а в другому раунді брутально нокаутував свого суперника.

До цього Джошуа востаннє виходив у ринг у грудні минулого року, коли нокаутував блогера Джейка Пола. До бою його готував український тренер Єгор Голуб.

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Невдовзі після цього Ентоні потрапив у ДТП в Нігерії, в якій загинули двоє його тренерів — Роберт Латц та Сіна Гамі, які також були близькими друзями боксера.

Зазначимо, що бій проти Пренги має стати проміжним для Джошуа перед поєдинком проти іншого зіркового британського надважковаговика Тайсона Ф'юрі.

Раніше Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на бій, який заплановано на четвертий квартал 2026 року. Точні дата та місце проведення довгоочікуваного поєдинку стануть відомі пізніше.

Також ми розповідали, що олімпійський чемпіон Хижняк нокаутував француза в андеркарді поєдинку Джошуа — Пренга.

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