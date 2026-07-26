"Вирву йому серце": Джошуа зробив гучну заяву про супербій із Ф'юрі

Ентоні Джошуа / © Associated Press

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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі британець Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) після перемоги над албанським боксером Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО) висловився про майбутній бій з іншим ексчемпіоном світу в хевівейті, своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

"Я вирву йому серце. Я найжорстокіший і найнещадніший чемпіон, який коли-небудь існував. Ніхто не зможе мене зупинити. Він не Олександр. А якщо серйозно, у всього цього є дві сторони. Одна — це вогонь. Треба мати цей запал, цю енергію. Але є й інша сторона — повага. Я поважаю все, що він зробив, і все, чого він досяг.

Проте я боєць, і я вже давно закликав організувати цей поєдинок. Тепер ми нарешті тут. Дякую Його Високоповажності, дякую Едді Гірну за те, що зробили ці можливості реальністю. І сподіваюся, що вболівальників чекає справжнє видовище", — сказав Джошуа в ринзі одразу після бою з Пренгою.

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Раніше Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на бій, який заплановано на четвертий квартал 2026 року. Точні дата та місце проведення довгоочікуваного поєдинку стануть відомі пізніше.

Сам "Циганський король" 24 липня технічним нокаутом переміг поляка Маріуша Ваха у поєдинку, який відбувся на арені "Max Muay Thai Stadium" у місті Паттая (Таїланд).

Нагадаємо, Ф'юрі залишив образливе послання Джошуа після перемоги над екссуперником Володимира Кличка.

Також ми розповідали, що олімпійський чемпіон Хижняк нокаутував француза в андеркарді поєдинку Джошуа — Пренга.

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