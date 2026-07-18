Усик назвав можливих суперників для останнього бою

Олександр Усик / © Associated Press

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Ексчемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, який у червні відмовився від титулів WBC, WBA та IBF, назвав можливих суперників для останнього бою у своїй кар'єрі.

В інтерв'ю Daily Mail Boxing 39-річний українець заявив, що хоче провести поєдинок з американцем Деонтеєм Вайлдером або британцем Тайсоном Ф'юрі.

"Мій останній танець буде в США, можливо, на стадіоні у Нью-Йорку. Це буде гучне ім'я. Жадібне пузо (Тайсон Ф'юрі — прим.), Деонтей Вайлдер", — сказав Усик.

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На запитання, чи контактував він щодо бою з Вайлдером чи Ф'юрі, український боксер відповів, що зараз його команда працює над цим.

Також Усик розповів, коли може відбутися його останній поєдинок.

"Можливо, наприкінці цього року, можливо, наступного року. Можливо, десь у грудні. Ми працюємо над цим", — сказав Олександр.

Він додав, що до завершення кар'єри планує провести лише один поєдинок.

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"Останній танець — це останній танець. Це останній бій, це не такий останній танець, як у Тайсона Ф'юрі — три, чотири бої. Це лише один поєдинок. Зняти взуття на ринзі. Помолитися і сказати: "Дякую тобі, Боже. Дякую, люди", — сказав Усик.

Нагадаємо, востаннє Усик виходив у ринг у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

У послужному списку Олександра 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках на профірингу.

Раніше директор команди українського боксера Сергій Лапін розповів, що Усик хоче завершити кар'єру поєдинком з Вайлдером у США.

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