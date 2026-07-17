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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
365
Час на прочитання
1 хв

Іспанія — Аргентина: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2026

Стежте онлайн за перебігом фінального матчу ЧС-2026 з футболу між збірними Іспанії та Аргентини.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

У неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини зустрінуться у фінальному матчі чемпіонату світу-2026, який наближається до завершення у США, Канаді та Мексиці.

Поєдинок за "золото" відбудеться на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На поточному Мундіалі іспанці посіли перше місце у групі H, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0). В 1/16 фіналу "Фурія Роха" розгромила Австрію (3:0), в 1/8 фіналу перемогла Португалію (1:0), у чвертьфіналі вирвала перемогу над Бельгією (2:1), а в півфіналі здолала Францію (2:0).

Аргентинці стали першими у квартеті J, розгромивши Алжир (3:0), обігравши Австрію (2:0) та розібравшись з Йорданією (3:1). В 1/16 фіналу команда Ліонеля Мессі в екстратаймах дотиснула Кабо-Верде (3:2), в 1/8 фіналу здійснила суперкамбек проти Єгипту (3:2), у чвертьфіналі в екстратаймах у більшості дотисла Швейцарію (3:1), а в півфіналі з яскравим камбеком перемогла Англію (2:1).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
365
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