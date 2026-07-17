Франція — Англія: онлайн-трансляція матчу за третє місце ЧС-2026

Франція — Англія / © Associated Press

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У ніч проти неділі, 19 липня, збірні Франції та Англії позмагаються в матчі за третє місце чемпіонату світу-2026, який наближається до завершення у США, Канаді та Мексиці.

Поєдинок відбудеться на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США). Стартовий свисток пролунає о 00:00 за київським часом.

На поточному Мундіалі французи посіли перше місце у групі I, обігравши Сенегал (3:1), а також розгромивши Ірак (3:0) та Норвегію (4:1). В 1/16 фіналу "Ле Бле" розбили Швецію (3:0), в 1/8 фіналу здолали Парагвай (1:0), у чвертьфіналі обіграли Марокко (2:0), а в півфіналі програли Іспанії (0:2).

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Англійці стали першими у квартеті L, обігравши Хорватію (4:2), зігравши внічию з Ганою (0:0) та здолавши Панаму (2:0). В 1/16 фіналу "Три леви" завдяки камбеку перемогли ДР Конго (2:1), в 1/8 фіналу здолали Мексику (3:2), у чвертьфіналі здійснили камбек і в екстратаймах дотиснули Норвегію (2:1), а в півфіналі програли Аргентині (1:2).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Франція — Англія.

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