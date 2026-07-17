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Іспанія — Аргентина: стало відомо, хто судитиме фінальний матч ЧС-2026
Головним арбітром поєдинку призначено словенця Славка Винчича.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) призначила суддівську бригаду на фінальний матч чемпіонату світу-2026, у якому зустрінуться збірні Аргентини та Іспанії.
Як повідомила пресслужба ФІФА, головним арбітром поєдинку стане 46-річний словенець Славко Винчич.
На лініях йому асистуватимуть співвітчизники Томаж Кланчник та Андраж Ковачич.
Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Адхам Махадме, а резервним асистентом стане Мохаммад Аль-Калаф (обидва — Йорданія).
Винчич є арбітром ФІФА від 2010 року, а 2024 року обслуговував фінальний матч Ліги чемпіонів між "Реалом" і дортмундською "Боруссією".
На ЧС-2026 Винчич відпрацював головним арбітром на матчах групового етапу Бразилія — Марокко (1:1) та Йорданія — Алжир (1:2), а також поєдинку 1/16 фіналу між Мексикою та Еквадором (2:0).
Фінал ЧС-2026 відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.
Зазначимо, що перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція зіграє з Англією.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція — Англія.
Нагадаємо, в півфіналі світової першосі Іспанія здолала Францію (2:0), а Аргентина з яскравим камбеком перемогла Англію (2:1).