Спровокував сутичку: Беллінгем вдарив гравця збірної Аргентини після півфіналу ЧС-2026

Джуд Беллінгем / © Associated Press

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Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем не стримав емоцій після поразки від Аргентини (1:2) в півфіналі чемпіонату світу-2026.

Після завершення матчу на полі спалахнула масова сутичка між гравцями обох команд. Спровокував її Беллінгем, який підійшов до хавбека "альбіселесте" Валентіна Барко та вдарив його в потилицю.

Аргентинець миттєво обернувся, після чого між гравцями виникла словесна перепалка. У конфлікт втрутилися футболісти обох команд, зокрема Ніколас Отаменді, який швидко відтіснив Беллінгема від партнера.

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За інформацією низки ЗМІ, Беллінгем міг емоційно відреагувати на слова або поведінку Барко під час святкування, однак підтвердження цьому наразі немає.

Після матчу також з'явилися повідомлення, що ФІФА може розглянути інцидент і дати оцінку діям Беллінгема, якщо буде відкрито дисциплінарне провадження.

Збірна Аргентини здобула вольову перемогу над Англією та вийшла до фіналу турніру. Капітан і лідер "альбіселесте" Ліонель Мессі відзначився двома асистами і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Аргентинці у фіналі ЧС-2026 позмагаються з Іспанією, яка в іншому півфіналі здолала Францію (2:0). Матч відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти Англії.

Зазначимо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

Раніше повідомлялося, що збірна Аргентини з політичним банером відсвяткувала перемогу над Англією в півфіналі ЧС-2026.

Також ми розповідали, що Мессі поділився емоціями після вольової перемоги над Англією та виходу до фіналу ЧС-2026.

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Крім того, Мессі встановив рекорд у переможному півфіналі ЧС-2026 проти Англії.

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