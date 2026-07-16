Хижаки стали няньками: бенгальські коти прийняли у свою родину врятоване пташеня чайки

Маленька чайка зі своїм «опікуном» / © dailystar.co.uk

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У шотландському місті Арброт розгорнулася дивовижна історія дружби, яка підкорила користувачів соцмереж. Маленьке пташеня чайки, яке випадково випало з гнізда на даху, знайшло не лише тимчасовий дім, а й несподіваних опікунів в обличчі двох бенгальських котів.

Про це повідомляє The Daily Star.

Несподіваний гість на балконі

Усе почалося минулого місяця, коли 33-річний Ендрю Мур, який живе над родинним рибним магазином Fish Hoose, помітив на своєму балконі крихітне чаєня. Пташці було заледве тиждень від народження — вона випала з гнізда, яке дорослі чайки облаштували на даху будинку.

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Спочатку родина сподівалася, що мати-чайка повернеться по своє маля. Проте, коли цього не сталося, Ендрю разом із 13-річною донькою Євою та 10-річним сином Нейрном вирішили взяти ситуацію у свої руки. Хлопчик дав новому вихованцю ім’я Джордж.

Завдяки щоденному раціону зі свіжої риби з сімейної крамниці Джордж швидко зміцнів. Родина облаштувала для нього невеликий басейн, і невдовзі пташеня так освоїлося, що самостійно перебралося з балкона всередину квартири.

Бенгальські коти всиновили маленьку чайку, яка випала з гнізда / © dailystar.co.uk

Хижаки, що стали няньками

Найбільшим сюрпризом для господарів стала реакція їхніх домашніх улюбленців — двох бенгальських котів Бенджі та Боу. Бенгальська порода відома своїми сильними мисливськими інстинктами, тому за життя пташеняти спочатку хвилювалися. Проте коти повелися абсолютно непередбачувано — вони буквально «усиновили» Джорджа.

«Вони дійсно прийняли його, що стало для нас величезним сюрпризом, адже вони мисливці. Коти просто заінтриговані ним. Вони стежать за кожним його рухом і постійно охороняють. Думаю, вони просто сприймають його як частину нашої родини», — поділився Ендрю Мур.

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Підготовка до дорослого життя

Родина Мурів зізнається, що вчиться доглядати за диким птахом на ходу, шукаючи поради в інтернеті. Їхня головна мета — виходити Джорджа та підготувати його до самостійного життя на волі.

Зараз пташеня вже активно розправляє крила і вчиться підстрибувати. За розрахунками господарів, приблизно за шість тижнів Джордж має повністю стати на крило.

Ендрю розуміє, що незабаром настане час прощатися, проте впевнений: Джордж не забуде дорогу додому. Родина жартує, що птах обов’язково повертатиметься на балкон, адже точно знає, де завжди можна отримати порцію найсвіжішої безкоштовної риби.

Нагадаємо, раніше експерти дали низку порад, як подружити кота і собаку в одній квартирі.

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