Спровоцировал стычку: Беллингем ударил игрока сборной Аргентины после полуфинала ЧМ-2026

Джуд Беллингем / © Associated Press

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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не сдержал эмоций после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.

После завершения матча на поле вспыхнула массовая стычка между игроками обеих команд. Спровоцировал ее Беллингем, который подошел к хавбеку "альбиселесте" Валентину Барко и ударил его в затылок.

Аргентинец мгновенно обернулся, после чего между игроками возникла словесная перепалка. В конфликт вмешались футболисты обеих команд, в том числе Николас Отаменди, который быстро оттеснил Беллингема от партнера.

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По информации ряда СМИ, Беллингем мог эмоционально отреагировать на слова или поведение Барко во время празднования, однако подтверждения этому пока нет.

После матча также появились сообщения, что ФИФА может рассмотреть инцидент и дать оценку действиям Беллингема, если будет открыто дисциплинарное производство.

Сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией и вышла в финал турнира. Капитан и лидер "альбиселесте" Лионель Месси отличился двумя ассистами и был признан лучшим игроком матча.

Аргентинцы в финале ЧМ-2026 сразятся с Испанией, которая в другом полуфинале одолела Францию (2:0). Матч состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция сразится против Англии.

Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины с политическим баннером отпраздновала победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что Месси поделился эмоциями после волевой победы над Англией и выхода в финал ЧМ-2026.

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Кроме того, Месси установил рекорд в победном полуфинале ЧМ-2026 против Англии.

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