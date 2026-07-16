Месси установил рекорд в победном полуфинале ЧМ-2026 против Англии

Лионель Месси / © Associated Press

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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026 против Англии.

Об этом сообщает Opta.

Он стал самым возрастным полевым игроком в истории, который сыграл в полуфинале Мундиаля. В день игры ему исполнилось 39 лет и 21 день.

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Отметим, что в поединке с англичанами Месси сделал два ассиста и был признан лучшим игроком матча.

Сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией (2:1) и вышла в финал турнира.

Сам Месси обошел нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе и стал лидером по показателю "гол+пас" на ЧМ-2026. На текущем Мундиале на счету Лео 12 результативных действий (8 голов + 4 ассиста), тогда как у Мбаппе — 11 (8 голов + 3 ассиста).

Кроме того, Месси вместе с Мбаппе являются лучшими бомбардирами турнира — по 8 голов.

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Также Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира — 21 гол. Вторым идет Мбаппе — 20 мячей.

Аргентинцы в финале ЧМ-2026 сразятся с Испанией, которая в другом полуфинале одолела Францию (2:0). Матч состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция поборется против Англии.

Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

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