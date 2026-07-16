Мессі встановив рекорд у переможному півфіналі ЧС-2026 проти Англії

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив рекорд у матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Англії.

Про це повідомляє Opta.

Він став найбільш віковим польовим гравцем в історії, який зіграв у півфіналі Мундіалю. В день гри йому виповнилось 39 років і 21 день.

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Зазначимо, що в поєдинку з англійцями Мессі зробив два асисти і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Збірна Аргентини здобула вольову перемогу над Англією (2:1) та вийшла до фіналу турніру.

Сам Мессі обійшов нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе і став лідером за показником "гол+пас" на ЧС‑2026. На поточному Мундіалі на рахунку Лео 12 результативних дій (8 голів + 4 асисти), тоді як у Мбаппе — 11 (8 голів + 3 асисти).

Окрім того, Мессі разом із Мбаппе є найкращими бомбардирами турніру — по 8 голів.

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Також Мессі є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу — 21 гол. Другим йде Мбаппе — 20 м'ячів.

Аргентинці у фіналі ЧС-2026 позмагаються з Іспанією, яка в іншому півфіналі здолала Францію (2:0). Матч відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти Англії.

Зазначимо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

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