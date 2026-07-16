Тренер збірної Англії жорстко "наїхав" на суддів після півфіналу ЧС-2026 з Аргентиною

Томас Тухель / © Associated Press

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Головний тренер збірної Англії Томас Тухель різко розкритикував суддівство в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини.

Поєдинок на арені "Mercedes - Benz Stadium" в американському місті Атланта завершився вольовою перемогою "альбіселесте" з рахунком 2:1.

Після завершення зустрічі Тухель не стримав емоцій і "наїхав" на арбітрів, які обслуговували матч.

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"Я маю це сказати, бо всі дивилися один і той самий матч. Суддя та VAR повністю втратили контроль над грою. У півфіналі чемпіонату світу такі помилки є неприпустимими. Чотири роки працюєш заради таких моментів, а потім вирішальні рішення ухвалюються з неймовірною некомпетентністю.

Фол на Андерсоні? Як це могло не бути зараховано? Офсайди? Фоли ігнорувалися! VAR мав потрібний ракурс, кожен повтор, кожну можливість виправити очевидні помилки, і вони все одно зазнали невдачі. Якщо технологія не може ухвалювати правильні рішення на найбільшій арені, то навіщо вона взагалі потрібна?

Мені не потрібні виправдання, тому що Англія теж помилялася, але не просіть мене мовчати, коли моїм гравцям відмовляють у справедливих рішеннях. Нам кажуть поважати суддів, але хто бере на себе відповідальність, коли вони роблять неправильно? Ніхто. Вони просять вибачення після турніру, коли наша мрія вже знищена.

Це півфінал чемпіонату світу, а не тренувальний матч. У футболі стандарти мають бути найвищими, але сьогодні вони виявились далеко не на належному рівні. Одне неправильне рішення може змінити історію, і Англії довелося грати проти Аргентини та проти суддівства, яке просто не відповідало необхідному рівню.

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Аргентина — фантастична команда, і вони покарали нас за помилки, але я відмовляюся робити вигляд, що суддівство не мало жодного впливу. Воно мало. Суддя та VAR створювали суперечки з першого свистка до останнього, і це має збентежити всіх, хто за це відповідальний.

Англія їде з розбитим серцем. Не тільки тому, що ми не змогли вийти до фіналу, але й тому, що кожен гравець завжди буде ставити питання, що могло б статися, якби найважливіший матч у їхньому житті був відсуджений належним чином. З цим неможливо змиритися", — заявив Тухель.

Аргентинці у фіналі ЧС-2026 позмагаються з Іспанією, яка в іншому півфіналі здолала Францію (2:0). Матч відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти Англії.

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Зазначимо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

Раніше повідомлялося, що Мессі обійшов Мбаппе і став лідером за результативними діями на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що збірна Аргентини з політичним банером відсвяткувала перемогу над Англією в півфіналі ЧС-2026.

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