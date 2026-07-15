Збірна Франції з футболу / © Associated Press

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Збірна Франції встановила особистий антирекорд на чемпіонатах світу з футболу.

У вівторок, 14 липня, "Ле Бле" програла Іспанії (0:2) в півфіналі ЧС-2026. Водночас французи провели один з найгірших матчів у своїй історії.

Як повідомляє Opta, за весь поєдинок Франція вісім разів пробила по воротах суперника, з них лише двічі — у площину.

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Показник очікуваних голів (xG) "триколірних" склав лише 0,3 — це найнижчий показник для команди в матчі ЧС від моменту початку ведення такої статистики (1966 рік).

Після поразки від іспанців збірна Франції ще не завершила виступи на Мундіалі. Підопічні Дідьє Дешама в матчі за третє місце позмагаються з тим, хто програє у другому півфіналі Англія — Аргентина.

Раніше повідомлялося, що Дешам встановив історичний рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів на чолі національної команди.

Також ми розповідали, що Дешам пожалівся на суддівство в півфіналі ЧС-2026 проти Іспанії.

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Крім того, легендарний тренер готовий очолити збірну Франції після ЧС-2026.

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