ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Збірна Франції встановила особистий антирекорд на чемпіонатах світу

"Триколірні" провели один з найгірших матчів у своїй історії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна Франції з футболу

Збірна Франції з футболу / © Associated Press

Збірна Франції встановила особистий антирекорд на чемпіонатах світу з футболу.

У вівторок, 14 липня, "Ле Бле" програла Іспанії (0:2) в півфіналі ЧС-2026. Водночас французи провели один з найгірших матчів у своїй історії.

Як повідомляє Opta, за весь поєдинок Франція вісім разів пробила по воротах суперника, з них лише двічі — у площину.

Показник очікуваних голів (xG) "триколірних" склав лише 0,3 — це найнижчий показник для команди в матчі ЧС від моменту початку ведення такої статистики (1966 рік).

Після поразки від іспанців збірна Франції ще не завершила виступи на Мундіалі. Підопічні Дідьє Дешама в матчі за третє місце позмагаються з тим, хто програє у другому півфіналі Англія — Аргентина.

Раніше повідомлялося, що Дешам встановив історичний рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів на чолі національної команди.

Також ми розповідали, що Дешам пожалівся на суддівство в півфіналі ЧС-2026 проти Іспанії.

Крім того, легендарний тренер готовий очолити збірну Франції після ЧС-2026.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie