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- Гламур
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Міша Романова замилувала відпочинком з 7-річним сином у Карпатах: який вигляд має підрослий Мартін
Співачка поділилася теплими сімейними кадрами з літньої відпустки.
Українська співачка Міша Романова вирушила на відпочинок до Карпат разом зі своїм 7-річним сином Мартіном і показала, як проводить із ним літні канікули.
Для сімейної подорожі артистка обрала готель із панорамним видом на гори. У фотоблогу вона поділилася атмосферними кадрами, на яких разом із сином насолоджується відпочинком біля басейну, прогулюється територією комплексу та милується карпатськими краєвидами. Особливу увагу привертає Мартін, який помітно підріс і змінився.
Окрім сімейних світлин, виконавиця показала, як релаксує під час відпустки. Співачка не приховувала, що дозволила собі повністю відволіктися від робочих буднів: насолоджувалася місцевою кухнею, келихом ігристого, засмагою та неспішними прогулянками серед гір.
«Ці кілька днів — про спокій, неймовірні краєвиди Карпат і найцінніші моменти разом із Мартіном. Саме такі спогади залишаються в серці надовго», — поділилася емоціями зіркова мама.
Підписники вже захопилися атмосферою та засипали артистку компліментами.
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Ну ти як завжди чарівна красуня
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Нагадаємо, співачка Міша Романова рідко говорить про особисте життя та майже не згадує батька Мартіна. В одному з недавніх зізнань зірка зізналася, що чоловік не підтримує стосунків із сином, а також відверто розповіла про ситуацію з аліментами.