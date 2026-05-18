Міша Романова вперше висловилась про батька свого сина і чому ображена на нього: "Це на його совісті"

Міша Романова

Українська співачка Міша Романова, яка раніше заінтригувала новими стосунками, вперше висловилась про батькам свого сина та чому ображена на нього.

Виконавиця виховує 7-річного Мартіна. Батька своєї дитини артистка ретельно приховувала та уникала коментарів щодо нього. Проте на проєкті "Тур зірками" знаменитість привідкрила завісу особистого життя. Артистка говорить, що для неї ця тема болісна. Річ у тім, що батько уникає Мартіна та не бажає бути присутнім в його житті.

"Це дуже болісна тема. Це вже триває дуже довгий час, і мені шкода Мартіна. Я б дуже хотіла, щоб він спілкувався зі своїм батьком, але батько не хоче", - говорить артистка.

Міша Романова з сином

Виконавиця зізнається, що їй дуже прикро, що в сина немає батька. Співачці неабияк хотілося б, щоб чоловік був присутній в житті дитини. Проте на це Міша Романова вплинули не може. Артистка додає, що це вже лишається на совісті чоловіка.

"Якісь моменти мушу обсудити з батьком дитини, бо ми зараз перебуваємо в іншій країні, якісь моменти з документами треба обговорювати. Він невчасно сплачує аліменти, не сприймає його за сина, хоча за документами він його син. Це на його совісті, я з цим нічого не можу зробити", - підсувала артистка.

