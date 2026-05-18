Друзі намагалися врятувати: велика біла акула розірвала батька двох дітей під час риболовлі (фото)

Смертельна атака великої білої акули / © pixabay.com

В Австралії поліцейський розповів моторошні подробиці смертельного нападу великої білої акули на чоловіка біля узбережжя острова Роттнест поблизу Перта.



Трагедія сталася 16 травня 2026 року під час підводного полювання. Жертвою хижака став 38-річний Стівен Маттабоні — батько двох дітей із передмістя Перта. Чоловік разом із друзями займався підводним полюванням у районі рифу Horseshoe Reef, який туристи часто називають «райським островом».

За словами сержанта Майкла Віра, який очолює поліцейську дільницю острова Роттнест, травми потерпілого були надзвичайно важкими.

«Коли ми прибули на місце, одразу стало зрозуміло, що поранення дуже серйозні. Те, що сталося, виглядало жахливо», — розповів офіцер місцевому радіо 6PR.

Поліцейський не став уточнювати характер ушкоджень із поваги до родини загиблого.

Де саме акула напала на рибалку

За попередніми даними, чоловік перебував приблизно за кілометр від острова та повертався до човна, коли на нього напала 4-метрова велика біла акула. Друзі витягнули постраждалого з води та намагалися надати першу допомогу дорогою до берега, де на них уже чекали медики та рятувальники.

«Усі діяли максимально швидко в дуже хаотичних умовах. На жаль, врятувати його не вдалося», — додав сержант Вір.

Після трагедії для підтримки дружини та двох маленьких доньок Стівена Маттабоні відкрили збір коштів через платформу GoFundMe.

У поліції також уточнили, що напад стався не в затоці Geordie Bay, як повідомлялося раніше, а у відкритому морі — приблизно за 20 км від материкової частини Австралії.

Це вже другий смертельний напад акули в Австралії у 2026 році. Раніше в Сіднеї внаслідок атаки хижака загинув 12-річний хлопчик.

Експерти зазначають, що найбільше випадків нападів акул фіксують у штаті Новий Південний Уельс. Найнебезпечнішими для плавання вважаються світанок і сутінки, коли акули особливо активні.

