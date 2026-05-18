"Євробачення-2026": Тімур Мірошниченко розкрив правду про свій гонорар за коментування конкурсу

Тімур Мірошниченко

Український ведучий Тімур Мірошниченко відверто зізнався, який гонорар отримав за «Євробачення-2026» та в чому полягає складність його роботи.

Ім’я Тімура Мірошниченка вже багато років асоціюється з українськими трансляціями міжнародного пісенного конкурсу. Його голос став фактично частиною телевізійної історії «Євробачення». Глядачі звикли чути його коментарі щороку. Тому питання гонорару за цю роботу завжди викликає інтерес. Цього разу відповідь виявилася несподівано простою та навіть трохи розчарувала тих, хто очікував великих сум.

«Я співробітник „Суспільного“, тому в мене просто є зарплата. І вона невелика. Дуже невелика. Окремого гонорару за коментування немає», — зізнається зірка на проєкті «Тур зірками».

Тімур Мірошниченко

Попри стабільну зайнятість у медіа, ведучий не приховує, що його робота коментатора не оплачується окремо. Він підкреслює, що має звичайну заробітну плату як співробітник одного з українських медіа. Паралельно в його житті відбуваються і особисті зміни. Дружина Інна завершила адвокатську кар’єру, і це рішення він повністю підтримав. За словами телеведучого, важливо не змушувати людину залишатися в професії, яка більше не приносить радості.

«Вона дуже багато років працювала, вчилася. Якщо людина прийшла до рішення, що це їй більше не приносить задоволення, то навіщо її мучати. У нас життя одне. Ми в себе одні. Якщо тобі це не подобається, а ти змушуєш себе це роботи, то наврядчи воно виходитиме в тебе добре. Можливо, технічно й виходитиме добре, але чи буде добре тобі від цього? Тому я приймаю будь-яке її рішення, аби було їй добре. Інна — медійна особа. У неї є блог й інші джерела доходу. Та й це нормально, коли чоловік забезпечує свою кохану й коханих дітей. Я багато працюю», — поділився подробицями Тімур Мірошниченко.

