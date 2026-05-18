Потап і Настя Каменських ошелешили раптовим возз'єднанням на тлі новин про їхнє розлучення

Артисти здивували новою заявою.

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських та продюсер і репер Потап неочікувано оголосили про возз'єднання після новин про їхнє розлучення.

Артисти опублікували спільний допис в Instagram. Вони повідомили, що возз'єднується. І це стосується їхнього дуету "Потап і Настя". Мовляв, вони взяли паузу, яка тривала дев'ять років. А це ж Потап і Настя вирішили знову повернутися до спільної творчості та навіть оголосили про майбутній концерт, що відбудеться у Нью-Йорку. До слова, повідомлення про це було російською мовою.

"Рано чи пізно все набуває свого кінця. Навіть пауза тривалістю в дев'ять років. Потап і Настя – ми повертаємося. Ну, ви зрозуміли, буде весело", - йдеться в повідомленні артистів.

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/realpotap

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/realpotap

Нагадаємо, на початку травня Потап і Настя Каменських опублікували неоднозначний допис, де йшлося про те, що рано чи пізно все добігає кінця. Артисти говорили, що 20 років тому розпочали спільний творчий шлях, який переріс у шлюб, проте це вже в минулому. А допис вони завершили рядками з пісня "Не пара" – "Як ти не крути, але ми не пара". У Мережі тоді припустили, що таким чином Потап і Настя Каменських повідомили про розлучення, про що вже давно пліткували. Ба більше, репер навіть давав зрозуміти, що його серце вільне, оскільки жартома просився на шоу "Холостяк".

