Полякова вперше розсекретила причину розпаду спільного шоу з Єфросиніною і хто винен насправді

Зірки пролили більше світла на раптове припинення співпраці.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Оля Полякова та Маша Єфросиніна / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова, яка днями неочікувано заявила про новий проєкт The Nogi, розповіла подробиці різкого розірвання співпраці з подругою та ведучою Машею Єфросиніною.

Як відомо, раніше зірки регулярно знімали спільне шоу «Дорослі дівчата». Утім, після понад п’яти років і снування оголосили про його призупинення. В Instagram вони подякували всім за стільки років разом і вже пообіцяли фінальну прощальну зустріч в Одесі.

Зрештою, це породило чимало чуток в Мережі з припущеннями істинної причини такого раптового рішення. Тоді Оля говорила, що просто планує зануритися у пошуки нової себе для сольної кар’єри за кордоном. Маша додавала, що вони ще наприкінці лютого «знали, що йдуть до великої паузи і точно не знали, скільки всього відбудеться в наступні місяці».

Оля Полякова та Маша Єфросиніна / © Instagram Маші Єфросиніної

Своєю чергою, на нещодавній презентації проєкту The Nogi Полякова все ж дала зрозуміти, хто був винен в цьому насправді. Співачка зі сцени емоційно зазначила, що все пішло шкереберть після нашумілого інтерв’ю її чоловіка Вадима Буряковського. Фрагментом з виступу поділився проєкт Сцена.ua в Instagram.

«Це відбулося коли Олеся Бацман (журналістка і дружина Дмитра Гордона — прим. ред.) через мене затягнула Вадіка на інтерв’ю до Гордона і він як стрельнув! Такого, бл**ь, наговорив, що закрилися „Дорослі дівчата“», — приголомшила зірка.

Як відомо, бізнесмен Буряковський наробив чимало галасу, зокрема і довкола родини Єфросиніної, назвавши її чоловіка «мажором», а її саму охарактеризував як «не таку відкриту у житті» і таку, яка «доводить, що вона — найкраща».

