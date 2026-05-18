У Франції фанати зірвали матч своєї команди та напали на 73-річного тренера

Уболівальники "Нанта" відзначилися ганебною поведінкою.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
скриншот відео

Матч заключного туру чемпіонату Франції між "Нантом" та "Тулузою" було завершено достроково через те, що фанати господарів вибігли на поле і влаштували безлад.

"Нант" ще за підсумками передостаннього туру Ліги 1 втратив всі шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні. Закривав сезон клуб домашньою грою з "Тулузою", але поєдинок перетворився на справжній хаос.

Вже в середині першого тайму уболівальники господарів почали масово кидати на поле чорні димові шашки, після чого частина вболівальників вибігла на газон "Стад де ла Божуар".

Окремі фанати навіть напали на 73-річного тренера "Нанта" Вахіда Халілходжича — цей поєдинок мав стати останнім у його тренерській кар'єрі.

Боснійський фахівець був емоційно розбитий після інциденту та не стримував сліз — йому стало зле під час матчу.

Далі "Нант" точно очікує технічна поразка та суворе покарання від французької федерації футболу.

