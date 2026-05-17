"Челсі" призначив нового головного тренера

Хабі Алонсо / © Associated Press

Лондонський "Челсі" оголосив про призначення Хабі Алонсо на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті "синіх".

44-річний іспанський фахівець розпочне працювати з лондонцями від липня 2026 року. Його контракт з клубом розрахований на чотири сезони — до літа 2030-го.

Зазначимо, що у квітні "Челсі" звільнив Ліама Россеньйора з посади головного тренера після п'яти поспіль поразок в АПЛ.

До кінця сезону обов'язки головного тренера "синіх" довірили виконувати Калуму Макфарлейну, який був асистентом Росеньйора.

Попереднім місцем роботи Алонсо був мадридський "Реал", звідки його звільнили у січні. Хабі очолив "вершкових" у травні 2025 року, залишивши леверкузенський "Баєр". Біля керма "Королівського клубу" він провів 32 матчі, в яких здобув 24 перемоги.

За два тури до кінця "Челсі" посідає 9-те місце в АПЛ. Напередодні лондонці програли "Манчестер Сіті" у фіналі Кубка Англії.

Нагадаємо, у складі "Челсі" виступає український вінгер Михайло Мудрик, якого дискваліфікували на чотири роки за вживання допінгу.

Через це Мудрик подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) проти Футбольної асоціації Англії, намагаючись оскаржити її рішення.

