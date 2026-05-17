ЗСУ ламають плани Кремля: які проблеми виникають у росіян на Сумщині

Українські військові стримують ворога / © Associated Press

Ситуація на Сумщині залишається напруженою через постійні обстріли та спроби ворога прорвати оборону. Окупанти не можуть створити свою «зону безпеки» в регіоні.

Про це в етері «КИЇВ 24» повідомив очільник відділення комунікацій 21 ОМБр Сергій Дібров.

«Близько місяця тому окупанти намагалися провести механізований штурм із бронетехнікою та артилерією, але змогли просунутися лише на кілька сотень метрів і втратили техніку та особовий склад», — сказав він.

Він додав, що на Сумському напрямку ворожі механізовані штурми загалом не є ефективними.

Наступ на Сумщині — останні новини

Після відступу росіян з Сумщини у квітні 2022 року область залишилася прифронтовим регіоном. Тамтешні села, як і на Харківщині, стали фактично «сірою зоною», звідки від минулого літа евакуювали тисячі колишніх жителів.

Від Сум до російського кордону — 30 км. Це як від Слов’янська до Часового Яру. Прикордонні райони Сумської області давно є прифронтовою зоною з мінометними та авіаційними обстрілами.

Російський диктатор Володимир Путін доручив створити вздовж кордону з Україною «зону безпеки», за яку має відповідати угруповання «Північ».

За даними ДПСУ, найболючішими точками на Сумському напрямку залишаються Краснопільська, Есманьська та Юнаківська громади.

Що відомо про створення «буферних зон»

Російські окупанти хочуть створити буферні зони в кожній області, де межують РФ та Україна. Про це повідомляв президент України Володимир Зеленський.

Заступник керівника Офісу президента бригадний генерал Павло Паліса заявляв, що це стосується навіть Вінниччини, яка межує з невизнаним Придністров’ям. Основний план ворога — буферні зони у прикордонних Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Однак, за словами Паліси, головна увага ворога цьогоріч зосереджена саме на Донецькій області, де точаться найзапекліші бої.

