Сумська пастка: ГУР та ічкерійці "помножили на нуль" кадировський "Ахмат" (відео)

Операція ГУР проти кадировського «Ахмату» на Сумщині

Спецпідрозділ ГУР Міноборони України «Шаманбат» спільно з іншими бійцями провели безпрецедентну операцію проти кадировського підрозділу «Ахмат» у Сумській області. Завдяки агенту в лавах ворога розвідка місяцями прослуховувала наради командного складу окупантів. «Ахмат» зазнав найбільших втрат від початку війни.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Упродовж лютого — квітня спецпідрозділ ГУР «Шаманбат», до якого входять бійці вільної Ічкерії, спільно з 104-ю бригадою ТрО «Горинь» та за участю підрозділу агентурних операцій ГУР провели масштабну операцію проти найманців росгвардійського підрозділу «Ахмат» на Сумському напрямку.

Ключову інформацію про плани противника українська розвідка отримувала від агента — колишнього військовослужбовця «Ахмату», контакт із яким встановили на початку 2025 року. Згодом йому допомогли безпечно перейти на підконтрольну Україні територію.

За сприяння розвідників агент встановив у приміщенні для нарад підрозділу «Ахмат» пристрій для прослуховування, який був доставлений через лінію фронту FPV-дроном. Це дало змогу оперативникам ГУР фіксувати розмови командного складу ворога.

Завдяки точній інформації про наміри та дії противника українські сили змогли ефективно завдавати ударів по кадировцях під час їхніх переміщень і в місцях скупчення.

Так, за два місяці підрозділ «Ахмат» зазнав найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення: 41 ліквідований, 87 поранених, ще понад сотню вважають зниклими безвісти.

Крім того, було знищено або пошкоджено понад 160 одиниць бронетехніки й автомобілів, більше ніж 25 безпілотників різних типів, а також засоби зв’язку, РЕБ/РЕР, інженерне обладнання, склади зі зброєю та паливом і інші військові ресурси.

Командир ічкерійських добровольців у складі «Шаманбату» Абдул Хакім звернувся до чеченців із закликом не підписувати контракти та уникати мобілізації до російської армії. У разі ж потрапляння до її лав він радить виходити на зв’язок з українською розвідкою та здаватися в полон, щоб зберегти життя.

«Що вам зробили українці? Кого з вас вони вбили? Бережіть себе і переходьте на нашу сторону. Рятуйте свої душі. Будете врятовані як в цьому світі, так і в загробному. Ми знаємо, що серед вас є багато тих, хто хоче перейти на наш бік. Переходьте на наш бік. Для вас ми залишимо бот для зворотного зв’язку», — сказав Хакім.

Нагадаємо, спроба РФ створити 20-кілометрову буферну зону на Сумщині (зокрема у Краснопільській, Есманьській та Юнаківській громадах) провалилася. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що Сили оборони працюють на випередження, знищуючи ворога дронами ще на підступах. Попри масовані обстріли та атаки БпЛА, росіяни зменшили використання важкої техніки й не змогли встановити контроль над територією.

