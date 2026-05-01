Укрaїнa
4914
Захід України під масованою атакою РФ: де гримлять вибухи і куди летять "Шахеди"

Росія посеред дня влаштувала повітряний терор України.

Анастасія Павленко
"Шахед"

«Шахед» / © Associated Press

Російські війська сьогодні, 1 травня, здійснили масований запуск ударних безпілотників по території України у денний час.

Значні групи дронів зайшли із півночі Сумської області та рухалися транзитом у бік центральних регіонів, зокрема Черкащини та Київщини.

Згодом дрони почали прямувати на захід країни. У Повітряних силах повідомила про загрозу для Хмельницької області. У Мережі з’явилися повідомленні про вибухи у Старокостянтинові.

За моніторинговими даними безпілотники перетнули Хмельниччину і рухаються до Тернопільскої області — там вже оголошено повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала безпілотниками Черкаську область. У регіоні працюють сил ППО, але є наслідки. У Золотоніському районі уламками БпЛА та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок. У будівлі — повибивало вікна. Окрім того, у населеному пункті пошкоджено приватні будинки.

Зазначимо, російські війська у ніч на 1 травня випустили по Україні 210 ударних безпілотників різних видів. Сили ППО збили більшість ворожих повітряних цілей.

