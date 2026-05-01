ТСН у соціальних мережах

Двейна "Скелю" Джонсона оштрафувала поліція після церемонії на Алеї Слави

Зірковий вечір для «Скелі» завершився зустріччю з правоохоронцями.

Анастасія Гребешко
Двейн Джонсон

Двейн Джонсон / © Associated Press

Голлівудський актор Двейн Джонсон, відомий як «Скеля», отримав штраф у Лос-Анджелесі після церемонії на Алеї Слави.

Навіть статус глобальної суперзірки не рятує від правил дорожнього руху — це вкотре довів Двейн Джонсон, який опинився в центрі уваги поліції одразу після гучної події. У четвер ввечері актора зупинили правоохоронці в Лос-Анджелесі після святкування на Алеї Слави. Причиною стало надто темне тонування вікон його авто. Ситуація швидко набула розголосу, адже сталася одразу після зіркової церемонії. За даними медіа TMZ, Джонсон не сперечався і поводився максимально спокійно. Ба більше — його реакція здивувала навіть очевидців.

Двейн Джонсон / © Associated Press

Двейн Джонсон / © Associated Press

«Скеля» без зайвих емоцій вийшов із машини, поспілкувався з офіцером і прийняв штраф. Після оформлення документів актор навіть потиснув поліцейському руку.

Зазначимо, йдеться про подію, де відкривали зірки для Емілі Блант та Стенлі Туччі. Там Джонсон виступив із промовою, яка зібрала овації.

