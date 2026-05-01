В одній із областей під ударом дронів опинився дитсадок: що відомо про наслідки (фото)
За даними влади, обійшлося без постраждалих. Вихованці дошкільного закладу перебували у укритті.
Російська армія у п'ятницю, 1 травня, атакувала безпілотниками Черкащину. У регіоні працюють сили ППО, але є наслідки.
Про це повідомив керівник Черкаської ОВ Ігор Табурець.
У Золотоніському районі уламками БпЛА та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок. У будівлі вибило вікна. Крім того, у населеному пункті пошкоджено приватні будинки.
«Травмованих немає. Вихованці з персоналом закладу перебували в укритті», - наголосив він.
Нагадаємо, сьогодні посеред дня росіяни запустили рій "Шахедів" по Україні . окупанти запустили безпілотники з різних напрямків. Нині вони рухаються захід країни. Вибухи сталися у Київській та Вінницькій областях.