Запад Украины под массированной атакой РФ: где гремят взрывы и куда летят "Шахеды"

«Шахед»

Сегодня, 1 мая, российские войска совершили массированный запуск ударных беспилотников по территории Украины в дневное время.

Значительные группы дронов зашли с севера Сумской области и двигались по транзиту в сторону центральных регионов, в частности Черкасчины и Киевщины.

Впоследствии дроны стали направляться на запад страны. В Воздушных силах сообщила об угрозе для Хмельницкой области. В Сети появились сообщения о взрывах в Староконстантинове.

По мониторинговым данным беспилотники пересекли Хмельнитчину и двигаются в Тернопольскую область — там уже объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что российская армия атаковала беспилотниками Черкасскую область. В регионе работают силы ПВО, но есть последствия. В Золотоношском районе обломками БпЛА и взрывной волной поврежден детский сад. В здании выбило окна. Кроме того, в населенном пункте повреждены частные дома.

Отметим, что российские войска в ночь на 1 мая выпустили по Украине 210 ударных беспилотников разных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

