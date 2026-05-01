Доплата почти 1300 грн к пенсии: кто имеет право на прибавку

В Украине военным пенсионерам, не работающим и удерживающим нетрудоспособных членов семьи, предусмотрена дополнительная доплата.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Отмечается, что к пенсиям за выслугу лет и по инвалидности военнослужащим (кроме срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, содержащих нетрудоспособных членов семьи, начисляется надбавка:

для пенсионеров, не работающих (к пенсионным выплатам за выслугу лет);

для лиц с инвалидностью, не работающих (к выплатам по инвалидности).

«К нетрудоспособным членам семьи, имеющим право на надбавку, относятся лица, определенные законодательством. Такие надбавки назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность», — отметили в ПФУ.

В 2026 году этот показатель повысили от 2 361 грн до 2 595 грн. Учитывая это, размер надбавки составляет 1297 грн.

Кто может получить надбавку

Доплату начисляют только тем членам семьи, которые не получают:

пенсию по солидарной системе общеобязательного госпенсионного страхования;

соцпомощь лицам, не имеющим права на пенсию;

соцвыплаты лицам с инвалидностью;

соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощь на детей одиноким матерям.

Заметим, при наличии права одновременно на пенсию, эти виды пособия и надбавку на нетрудоспособного члена семьи к пенсии за выслугу лет или по инвалидности по выбору пенсионера может быть назначена пенсия, государственная социальная помощь или начислена на этого члена семьи надбавка.

«При наличии в семье двух или более пенсионеров каждый нетрудоспособный член семьи, находящийся на их совместном содержании, учитывается для начисления надбавки только одному из пенсионеров по их выбору», — уточняют в ПФУ.

Как оформить надбавку

Оформить доплаты можно в отделениях Пенсионного фонда. Заявление и набор документов можно подать лично или через вебпортал. Необходимо собрать следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

документы, удостоверяющие родственные связи с кормильцем (паспорт/свидетельство о рождении/свидетельство о браке/решении суда);

документы о пребывании на иждивении военного нетрудоспособных членов семьи;

данные о проживании совместно по одному адресу/другие документы, выданные в соответствии с действующими нормами законодательства по месту жительства;

документы, подтверждающие факт того, что лицо не работает (не осуществляет деятельность, связанную с получением доходов), не несет службу.

Напомним, в Украине перечислят выплаты для ВПЛ. До 1 июня им продлили возможность подачи заявлений на получение пособия на жительство для этой категории граждан. Впрочем, не для всех, а только для отдельных категорий получателей.

