Доплата почти 1300 грн к пенсии: кто имеет право на прибавку
Пенсионный фонд начислит большие суммы дополнительной выплаты при оформлении 2026-го.
В Украине военным пенсионерам, не работающим и удерживающим нетрудоспособных членов семьи, предусмотрена дополнительная доплата.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Отмечается, что к пенсиям за выслугу лет и по инвалидности военнослужащим (кроме срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, содержащих нетрудоспособных членов семьи, начисляется надбавка:
для пенсионеров, не работающих (к пенсионным выплатам за выслугу лет);
для лиц с инвалидностью, не работающих (к выплатам по инвалидности).
«К нетрудоспособным членам семьи, имеющим право на надбавку, относятся лица, определенные законодательством. Такие надбавки назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность», — отметили в ПФУ.
В 2026 году этот показатель повысили от 2 361 грн до 2 595 грн. Учитывая это, размер надбавки составляет 1297 грн.
Кто может получить надбавку
Доплату начисляют только тем членам семьи, которые не получают:
пенсию по солидарной системе общеобязательного госпенсионного страхования;
соцпомощь лицам, не имеющим права на пенсию;
соцвыплаты лицам с инвалидностью;
соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
помощь на детей одиноким матерям.
Заметим, при наличии права одновременно на пенсию, эти виды пособия и надбавку на нетрудоспособного члена семьи к пенсии за выслугу лет или по инвалидности по выбору пенсионера может быть назначена пенсия, государственная социальная помощь или начислена на этого члена семьи надбавка.
«При наличии в семье двух или более пенсионеров каждый нетрудоспособный член семьи, находящийся на их совместном содержании, учитывается для начисления надбавки только одному из пенсионеров по их выбору», — уточняют в ПФУ.
Как оформить надбавку
Оформить доплаты можно в отделениях Пенсионного фонда. Заявление и набор документов можно подать лично или через вебпортал. Необходимо собрать следующие документы:
паспорт гражданина;
идентификационный код;
документы, удостоверяющие родственные связи с кормильцем (паспорт/свидетельство о рождении/свидетельство о браке/решении суда);
документы о пребывании на иждивении военного нетрудоспособных членов семьи;
данные о проживании совместно по одному адресу/другие документы, выданные в соответствии с действующими нормами законодательства по месту жительства;
документы, подтверждающие факт того, что лицо не работает (не осуществляет деятельность, связанную с получением доходов), не несет службу.
