Пересчет пенсий в мае: кто получит почти 600 гривен надбавки

В мае некоторые украинцы могут получить доплаты к пенсии. Сумма повышения для некоторых категорий после перерасчета составит около 600 грн.

У кого пенсия может увеличиться уже в следующем месяце, сообщили в Пенсионном фонде.

В Украине также проводят перерасчет пенсий не только при индексации, но и для отдельных категорий граждан. В частности, это возрастные надбавки.

Кто из пенсионеров получит надбавку

Прибавки по возрасту — фиксированные. Сумма доплат — от 300 до 570 гривен. Впрочем, конкретная выплата зависит от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет и старше — 570 грн.

Дополнительным условием для начисления этих доплат является размер пенсии на 1 января 2026 года. Сумма не должна превышать 10340,35 грн.

Отметим, что обращаться в органы ПФУ для оформления этой надбавки не нужно, ведь ее назначают автоматически. Выплата начинается со дня после достижения соответствующего возраста. То есть, если день рождения приходится на начало месяца, пенсионер получит полную сумму доплаты вместе с пенсией за этот месяц. Однако если дата рождения ближе к концу месяца, то доплату начислят пропорционально количеству дней после дня рождения.

Когда пенсионер переходит из одной возрастной категории в другую, сумма доплаты увеличивается не полностью. К примеру, после достижения 75 лет человеку не добавляют сразу все 456 грн. На самом деле доплата растет всего на 156 грн.

Это объясняется тем, что ранее пенсионер уже получал предварительную надбавку — 300 грн с 70 лет. При переходе в другую возрастную категорию происходит только доначисление разницы, чтобы общий размер доплаты соответствовал установленным 456 грн.

Напомним, в Украине части пенсионеров увеличат пенсию — сумма доплаты составит 3000 грн. Выплаты повысят граждане, для которых государство осуществляет перерасчет пенсий с учетом обновленных данных по трудовому стажу, уровню зарплаты и предусмотренных доплат. Цель пересчета — выровнять накопившиеся за последние годы дисбалансы и обеспечить более справедливое распределение выплат.

