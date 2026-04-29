Пенсии вырастут на 3000 грн: кто из украинцев получит солидную доплату уже вскоре

Часть украинских пенсионеров вскоре заметит существенный рост выплат — сумма доплаты будет достигать 3000 грн. Речь идет о гражданах, для которых государство осуществляет перерасчет пенсий с учетом обновленных данных о трудовом стаже, уровне зарплаты и предусмотренных доплат.

Об этом пишет «Перший бізнесовий BIZ» со ссылкой на социальные ведомства.

Повышение пенсий в первую очередь коснется людей с длительным страховым стажем, тех, кто работал во вредных условиях, а также представителей отдельных профессий, для которых действуют специальные коэффициенты.

Кроме этого, доплаты предусмотрены для пенсионеров, у которых после индексации оставалась разница между фактическим размером выплат и гарантированным минимумом.

Цель перерасчета — выровнять дисбалансы, которые накопились за последние годы, и обеспечить более справедливое распределение выплат. Начисление доплат будет происходить автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявления.

Напомним, в мае части пенсионеров автоматически пересчитают выплаты. Надбавки получат те, кому в апреле исполнилось 70, 75 или 80 лет (при условии, что пенсия не превышает 10 340 грн), а суммы составят от 300 до 570 грн в зависимости от возраста. Также на доплаты до уровня 3200 грн могут рассчитывать 65-летние граждане с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 для мужчин), чьи выплаты ниже 40% минимальной зарплаты.

