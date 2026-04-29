Европа нагревается вдвое быстрее чем мир: ученые бьют тревогу

Европа нагревается вдвое быстрее мира / © pixabay.com

Реклама

Из-за глобального потепления Европа нагревается вдвое быстрее других территорий в среднем по миру. Ученые говорят, что изменение климата стало нашей реальностью, а не отдаленной угрозой для будущего.

Об этом пишет Daily Mail.

В отчете исследователей говорится, что из-за климатических изменений Европа нагревается вдвое быстрее среднего показателя в мире. В последние 30 лет средняя температура планеты стабильно возрастала на 0,27°C каждые 10 лет.

Реклама

Однако в новом ежегодном климатическом отчете говорится, что Европа каждые десять лет нагревается до 0,56°С. Это вдвое больше среднемирового показателя. Поскольку температура в мире на 1,4 °C превышает средний показатель доиндустриального периода, в Европе сейчас на 2,5 °C жарче, чем до промышленной революции.

Быстрое потепление в Европе влечет за собой новые пожары, экстремальные погодные условия и смерти, связанные с жарой. В прошлом году в результате лесных пожаров в Европе было уничтожено более 1 034 550 гектаров земли. Это антирекорд за всю историю наблюдений.

Стратегическая руководительница по вопросам климата в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды Саманта Берджесс говорит, что изменение климата — это не будущая угроза, а наша реальность.

По данным Службы изменения климата Copernicus (C3S), 2025 был третьим самым жарким годом за всю историю наблюдений в Европе. В течение значительной части года в Европе температуры превышают сезонную норму.

Реклама

По мнению экспертов, Европа начала нагреваться вдвое быстрее из-за сочетания географии, человеческого фактора и изменения погодных условий. Частично Европа потеплела из-за близости Арктики.

Арктика на Земле сейчас нагревается быстрее всего. За последние 30 лет там стало теплее на 2,25°C.

Абсурдным кажется факт, что Европа теплеет из-за введенных ограничений на загрязнение. С 1980-х годов европейская политика сократила загрязнение воздуха и как побочный продукт уменьшила количество отраженной радиации. Как следствие, потепление усилилось.

«Европа нагревается быстрее, чем любой другой континент, и этот отчет показывает, что масштаб последствий уже невозможно игнорировать», — говорит доктор Акшай Деорас из Университета Рединга.

Реклама

Новости партнеров