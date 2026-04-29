Отец с сыном стали героями рейса: как они спасли самолет от экстренного приземления

Отец и его восьмилетний сын стали героями после происшествия в самолете на рейсе Jet2 из Измира в Манчестер. Инцидент произошел в пятницу, 24 апреля. Одна из пассажиров начала нарушать покой в самолете и устраивать истерику. Все это продолжалось, пока отец с сыном не решили вмешаться в ситуацию.

Об этом пишет Daily Star.

Отец и сын стали героями в самолете: что они сделали

Одна из буйных пассажиров на борту решила устроить истерику. Все это продолжалось, пока отец с сыном не решили разобраться с ней. Из-за женщины хотели изменить рейс и сесть не в Манчестере, а раньше. Драматические события развернулись на рейсе Jet2 LS1004 из Измира.

47-летний Джон Хендерсон сидел во втором ряду самолета. Он рассказал, что его самолет должен был вылететь в 20:00, однако опоздал на 50 минут из-за того, что около 20 человек пересадили к ним с другого рейса, отмененного из-за инцидента с недисциплинированными пассажирами.

Джон рассказал, что проблемы на их рейсе начались уже через 30 минут после начала полета, когда начали раздавать напитки.

«Она уже пила свой алкоголь, когда подошла стюардесса. Ей сказали: „Вы не можете этого взять, мы продаем алкоголь, и вы выпили слишком много“, и конфисковали ее бутылку виски», — рассказывает пассажир.

После этого женщина «взорвалась». У нее началась истерика. Пассажирка начала ругать стюардесс и проявлять к ним агрессию.

Бортпроводники предупредили женщину, что самолет будет перенаправлен, если она не успокоится. О случае проинформировали пилота. В этот момент мужчина, сидевший в пятом ряду, спросил бортпроводников, может ли он вмешаться и поговорить с женщиной.

Он попросил всего 30 секунд. Однако стюардесса сообщила, что самолет должен изменить маршрут при таких обстоятельствах. Мужчина договорился, чтобы проблемная пассажирка села рядом с ним, поменявшись местами с другим пассажиром. Все 3,5 часа полета он разговаривал с ней и пытался успокоить женщину.

«Стюардессы были ему очень благодарны. Они постоянно повторяли: „Вы даже не представляете, сколько денег вы сэкономили Jet2“, — рассказывает соседний пассажир.

Маленький сын мужчины сыграл решающую роль: он тоже начал говорить с разволновавшейся женщиной и пытался успокоить ее. Мальчик показывал женщине футбольные карточки и постоянно разговаривал с ней. А когда его отец отошел в туалет и он один на один остался с женщиной, соседние пассажиры спросили мальчика, все ли в порядке.

Мальчик ответил, что просто помогает папе. Восьмилетнего мальчика назвали настоящей суперзвездой. Пассажиры боялись, что самолет будет перенаправлен, однако этого не произошло благодаря отцу и сыну.

Рейс продолжил движение в Манчестер, где по прибытии женщину ждала полиция. Пилот лично поблагодарил мужчину, который успокаивал женщину на протяжении всего полета.

Пассажиры хлопали в ладоши и хвалили мужчину, но он ушел. Его имя никто не узнал.

