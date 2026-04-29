Трамп с пулеметом: президент США шокировал Сеть своим новым образом (фото)
Американский президент заявил, что он «больше не Добрый Парень».
Президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану и опубликовал довольно неоднозначный мем со своим изображением.
Сообщение появилось в аккаунте американского лидера в Truth Social, пишет Sky News.
Трамп опубликовал фотографию, вероятно, созданную с помощью искусственного интеллекта. На картинке Трамп в черном костюме, белой рубашке с галстуком и солнцезащитных очках. В руках он держит пулемет. Позади него — взрывы. Якобы Иран подрывают ракетами — что-то в стиле Терминатора.
«Больше нет мистера Доброго Парня», — дерзко написал он.
В сообщении к фото президент США подверг критике Тегеран, заявив, что режим должен «собраться с силами», но не знает, «как подписать соглашение о безъядерной программе».
«Иран не может взять себя в руки. Они не знают, как подписать соглашение о нераспространении ядерного оружия. Им лучше быстрее опомниться!», — пригрозил глава Белого дома.
К слову, 19 апреля Трамп уже заявлял, мол, больше не будет «мистером Добрым Парнем», когда пригрозил «вывести из строя» иранские электростанции и мосты, если Тегеран не достигнет соглашения о прекращении войны.
Образы Трампа - скандальные фото
Ранее Трамп опубликовал изображение себя в образе Иисуса. Рядом изображены молящиеся люди, медсестра и военные. На фоне находились американский флаг и самолеты. Впоследствии в комментарии журналистам он объяснил, мол, воспринимал иллюстрацию как отражение медицинской помощи. По его словам, он считал, что на фото изображён как врач.
В прошлом году Дональд Трамп решил «стать» Папой Римским, опубликовав сгенерированное искусственным интеллектом изображение. Впрочем, по его словам, картинка — это не его рук дело. Мол, фото действительно «кто-то сделал и выложил в Интернет».