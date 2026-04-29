В Белом доме назвали Трампа "королем": что произошло

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Официальная страница Белого дома в сети X распространила фотографию состоявшейся ранее в Вашингтоне встречи президента США Дональда Трампа с королем Великобритании Чарльзом III.

Сообщение сопровождали подписью "Два короля".

Такая формулировка вызвала резонанс, ведь это не первый случай, когда образ Трампа публично ассоциируют с монархом.

Реклама

© Белый дом

В частности, в октябре прошлого года вице-президент США Джей Ди Венс на фоне масштабных протестов обнародовал сгенерированное искусственным интеллектом видео, где Трамп предстает в образе короля.

В то же время, в самих Соединенных Штатах Америки неоднократно проходили акции против политики действующей администрации. В марте страну охватили массовые протесты в рамках движения No Kings ("Никаких королей" – ред.). Движение было начато в прошлом году в день рождения Трампа - 14 июня.

Встреча короля Чарльза и Дональда Трампа: последние новости

Король Чарльз III прибыл в США для встречи с Дональдом Трампом. Переговоры состоятся без камер из-за риска публичного конфликта.

Британские чиновники настояли на закрытом формате встречи, потому что боятся, что Дональд Трамп начнет публично критиковать действия короля Чарльза, как он сделал это в прошлом году в Овальном кабинете во время встречи с Владимиром Зеленским.

Реклама

Сегодня король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камилой начал четырехдневный государственный визит в США . Он стал первым с 2007 года.

Ожидается, что король сделает заявление после переговоров уже 28 апреля.

Новости партнеров