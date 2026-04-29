Парад в Москве 9 мая состоится без техники: в РФ объяснили причину
В России объявили, что парад этого года на Красной площади состоится без участия военной техники — это объясняют текущей ситуацией.
9 мая 2026 г. в Москве состоится военный парад по случаю 81-й годовщины победы во Второй мировой войне, однако без традиционной демонстрации техники.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В составе пешей колонны пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск. В то же время воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также механизированная колонна не будут участвовать.
В российском оборонном ведомстве объяснили такое решение "текущей оперативной обстановкой".
Во время трансляции парада обещают показать работу военных, выполняющих задачи в зоне боевых действий, а также несущих боевое дежурство, в частности в Ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-космических силах и Военно-морском флоте.
Авиационная часть парада, по данным Минобороны РФ, предусматривает пролет пилотажных групп, а в конце мероприятия штурмовики Су-25 должны раскрасить небо в цвета российского флага.
Напомним, что ранее Ким Чен Ын припер собственный унитаз на парад в Китай .
Лидер КНДР опасался, что отходы его жизнедеятельности украдут вражеские спецслужбы.