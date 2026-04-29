Атака дронов на Харьков: зафиксировано несколько попаданий в разных районах города
Российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками — под обстрел попали не менее трех районов города.
В ночь на 29 апреля российские кафиры нанесли удар боевыми дронами по Харькову. Попадание зафиксировано в Основянском, Слободском и Немышлянском районах.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
По его словам, в Основянском районе дрон попал в инфраструктурный объект. Также в этом же районе зафиксировано еще одно попадание — последствия уточняются. Повреждено остекление окон гипермаркета, автомобиль и два автобуса - это последствия вражеских обстрелов в Основянском районе Харькова.
Еще один удар пришелся по Слободскому району. В многоквартирных домах вблизи места прилета выбиты окна.
Кроме того, зафиксировано попадание в Немышлянском районе города.
В то же время, все детали относительно последствий атаки уточняются. В результате попадания в Немышлянском районе есть один пострадавший человек. В Немышлянском районе в результате попадания вражеского дрона в дерево повреждено около 10 частных домов.
Напомним, что несколько дней назад Харьков и часть области остались без света.
Причиной послужило повреждение высоковольтной линии.