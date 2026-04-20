В военной форме и любимых серьгах: принцесса Анна появилась на праздничном параде
Королевская принцесса Анна исполняла свои обязанности в военно-морском колледже в Дартмуте.
Ее королевское высочество посетила выпускной парад в Королевском военно-морском колледже «Британия» в Дартмуте, Девон. Следующая группа новых офицеров Королевского флота официально приветствуется после завершения 29 недель напряженной подготовки.
На торжественном мероприятии королевская принцесса появилась в военной парадной форме, а образ дополнила легким макияжем и лаконичными золотыми серьгами-гвоздиками в ушах.
