Кристина Агилера дебютировала в новом образе на красной дорожке

Кристина Агилера / © Associated Press

Певица Кристина Агилера ошеломила новым образом на церемонии вручения премии Breakthrough Prize, которая состоялась в США. Звезда продемонстрировала свою стройную фигуру в черном кожаном платье от бренда Salih Balta, которое обтягивало ее.

Наряд звезды был с открытыми плечами, имел спущенные на руки бретельки и прозрачную юбку, которую украшали драпировки, кружево и шлейф. Образ 45-летняя поп-звезда дополнила обувью от Giuseppe Zanotti и драгоценностями.

Однако наибольшее внимание все же привлекла прическа Кристины, которая надела парик с короткими белокурыми волосами. Это была кардинальная смена имиджа, ведь обычно она предпочитает длинные локоны.

На мероприятии певица появилась со своим партнером Мэтью Ратлером, с который в отношениях с 2010 года. Возлюбленный Кристины надел классический черный костюм с белой рубашкой и галстуком, а также ботинки, которые были очень потертыми и грязными.

Кристина Агилера и Мэтью Ратлер / © Associated Press

Напомним, что звезда похудела более чем на 20 килограммов, но использовала ли для этого модные среди знаменитостей инъекции, не признавалась.