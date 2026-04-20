Кристина Агилера дебютировала в новом образе на красной дорожке
Церемония в Санта-Монике, которую часто называют «Оскаром науки», собрала одни из самых известных имен из мира кино, моды и технологий.
Певица Кристина Агилера ошеломила новым образом на церемонии вручения премии Breakthrough Prize, которая состоялась в США. Звезда продемонстрировала свою стройную фигуру в черном кожаном платье от бренда Salih Balta, которое обтягивало ее.
Наряд звезды был с открытыми плечами, имел спущенные на руки бретельки и прозрачную юбку, которую украшали драпировки, кружево и шлейф. Образ 45-летняя поп-звезда дополнила обувью от Giuseppe Zanotti и драгоценностями.
Однако наибольшее внимание все же привлекла прическа Кристины, которая надела парик с короткими белокурыми волосами. Это была кардинальная смена имиджа, ведь обычно она предпочитает длинные локоны.
На мероприятии певица появилась со своим партнером Мэтью Ратлером, с который в отношениях с 2010 года. Возлюбленный Кристины надел классический черный костюм с белой рубашкой и галстуком, а также ботинки, которые были очень потертыми и грязными.
Напомним, что звезда похудела более чем на 20 килограммов, но использовала ли для этого модные среди знаменитостей инъекции, не признавалась.