Боль в коленях может уменьшиться — наука нашла простое сочетание, которое дает хороший результат
Боль в коленях, скованность в движении и знакомый «скрип» суставов — остеоартрит остается одним из самых распространенных состояний в мире, которое влияет на миллионы людей. Однако новое исследование показывает, что облегчение может быть ближе, чем кажется.
Остеоартрит (ОА) — самая распространенная форма артрита, которая затрагивает сотни миллионов людей в мире. Чаще всего страдают колени и тазобедренные суставы, и это не только о боли, ведь болезнь ограничивает подвижность, снижает качество жизни и может влиять на общее состояние здоровья.
Специалисты также отмечают, что из-за сниженной физической активности и сопутствующих состояний люди с тяжелым остеоартритом могут иметь повышенные риски для здоровья. Именно поэтому исследователи постоянно ищут способы облегчения симптомов, от физической терапии до пищевых подходов, об этом рассказало издание EatingWell.
И новое исследование добавляет еще один интересный элемент в эту систему — инулин, естественный пребиотический тип клетчатки.
Что исследовали ученые
Ученые изучали, может ли инулин влиять на боль и функциональность коленей у людей с остеоартритом. Инулин — пищевая клетчатка растительного происхождения, которая «питает» полезные бактерии кишечника и поддерживает здоровый микробиом.
В исследовании приняли участие 136 человек с остеоартритом колена, средний возраст которых составлял около 68 лет. В течение шести недель участников разделили на четыре группы на тех, кто принимал только инулин, только физическая активность, инулин и физическая активность, и плацебо.
Инулин принимали ежедневно в дозе 20 г, смешивали с пищей или напитками. Параллельно часть участников выполняла индивидуальные упражнения, направленные на укрепление мышц ног и улучшение баланса.
Что показали результаты
После шести недель исследователи зафиксировали несколько важных эффектов:
все группы, которые получали инулин, занимались физической активностью или сочетали оба подхода, почувствовали умеренное или значительное уменьшение боли по сравнению с плацебо
физическая активность улучшила ходьбу, приседания и общую функцию суставов
инулин повлиял на снижение болевой чувствительности
Также исследователи отметили интересное наблюдение, у некоторых участников изменения гормональных показателей в крови, GLP-1, которые естественно вырабатываются организмом после еды, были связаны с улучшением силы хвата и функциональных тестов колена. Важно понимать, что эти гормоны не имеют отношения к медикаментам для похудения, это естественные регуляторы обмена глюкозы.
Почему это работает
Идея исследования основывается на связи между кишечником и болью. Инулин как пребиотик «подпитывает» полезные бактерии, формирует здоровый микробиом, который потенциально может влиять на восприятие боли и воспалительные процессы.
Впрочем, эффект не является мгновенным и не универсален. Исследователи подчеркивают, что физическая активность остается базовым и самым эффективным подходом к поддержке суставов.
Нюансы
Несмотря на перспективные результаты, есть несколько ограничений:
в группах физической активности было больше участников, которые выбыли из исследования
нельзя точно сказать, работает ли сочетание инулина и упражнений лучше, чем каждый метод по отдельности
участники знали, что занимаются физическими упражнениями, что могло влиять на их ощущения
Также инулин подходит не всем:
он может вызвать вздутие и дискомфорт
людям с синдромом раздраженного кишечника стоит быть осторожными, ведь это FODMAP-углевод
Реальная жизнь
Физическая активность — первая линия поддержки при остеоартрите. Однако исследование показывает, что пищевые изменения тоже могут иметь значение. Инулин естественно содержится в топинамбуре, корнях цикория и некоторых продуктах с добавленной пребиотической клетчаткой.
Кроме инулина, на состояние суставов могут влиять пребиотики и пробиотики, например, йогурт, кефир или ферментированные продукты, коллаген, средиземноморский тип питания, омега-3 жирные кислоты, полифенолы и куркумин.
Остеоартрит — это не только об износе суставов, но и об образе жизни, движении и питании. Новое исследование дает надежду, что даже простое изменение в рационе, например, увеличение количества инулина, в сочетании с физической активностью может уменьшать боль и улучшать функцию коленей.
Однако главный месседж остается неизменным: движение — это основа, и именно оно, вместе с поддержкой микробиома и сбалансированным питанием, может стать той комбинацией, которая помогает суставам мягче и лучше работать.