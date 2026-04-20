Боль в коленях может уменьшиться

Остеоартрит (ОА) — самая распространенная форма артрита, которая затрагивает сотни миллионов людей в мире. Чаще всего страдают колени и тазобедренные суставы, и это не только о боли, ведь болезнь ограничивает подвижность, снижает качество жизни и может влиять на общее состояние здоровья.

Специалисты также отмечают, что из-за сниженной физической активности и сопутствующих состояний люди с тяжелым остеоартритом могут иметь повышенные риски для здоровья. Именно поэтому исследователи постоянно ищут способы облегчения симптомов, от физической терапии до пищевых подходов, об этом рассказало издание EatingWell.

И новое исследование добавляет еще один интересный элемент в эту систему — инулин, естественный пребиотический тип клетчатки.

Что исследовали ученые

Ученые изучали, может ли инулин влиять на боль и функциональность коленей у людей с остеоартритом. Инулин — пищевая клетчатка растительного происхождения, которая «питает» полезные бактерии кишечника и поддерживает здоровый микробиом.

В исследовании приняли участие 136 человек с остеоартритом колена, средний возраст которых составлял около 68 лет. В течение шести недель участников разделили на четыре группы на тех, кто принимал только инулин, только физическая активность, инулин и физическая активность, и плацебо.

Инулин принимали ежедневно в дозе 20 г, смешивали с пищей или напитками. Параллельно часть участников выполняла индивидуальные упражнения, направленные на укрепление мышц ног и улучшение баланса.

Что показали результаты

После шести недель исследователи зафиксировали несколько важных эффектов:

все группы, которые получали инулин, занимались физической активностью или сочетали оба подхода, почувствовали умеренное или значительное уменьшение боли по сравнению с плацебо

физическая активность улучшила ходьбу, приседания и общую функцию суставов

инулин повлиял на снижение болевой чувствительности

Также исследователи отметили интересное наблюдение, у некоторых участников изменения гормональных показателей в крови, GLP-1, которые естественно вырабатываются организмом после еды, были связаны с улучшением силы хвата и функциональных тестов колена. Важно понимать, что эти гормоны не имеют отношения к медикаментам для похудения, это естественные регуляторы обмена глюкозы.

Почему это работает

Идея исследования основывается на связи между кишечником и болью. Инулин как пребиотик «подпитывает» полезные бактерии, формирует здоровый микробиом, который потенциально может влиять на восприятие боли и воспалительные процессы.

Впрочем, эффект не является мгновенным и не универсален. Исследователи подчеркивают, что физическая активность остается базовым и самым эффективным подходом к поддержке суставов.

Нюансы

Несмотря на перспективные результаты, есть несколько ограничений:

в группах физической активности было больше участников, которые выбыли из исследования

нельзя точно сказать, работает ли сочетание инулина и упражнений лучше, чем каждый метод по отдельности

участники знали, что занимаются физическими упражнениями, что могло влиять на их ощущения

Также инулин подходит не всем:

он может вызвать вздутие и дискомфорт

людям с синдромом раздраженного кишечника стоит быть осторожными, ведь это FODMAP-углевод

Реальная жизнь

Физическая активность — первая линия поддержки при остеоартрите. Однако исследование показывает, что пищевые изменения тоже могут иметь значение. Инулин естественно содержится в топинамбуре, корнях цикория и некоторых продуктах с добавленной пребиотической клетчаткой.

Кроме инулина, на состояние суставов могут влиять пребиотики и пробиотики, например, йогурт, кефир или ферментированные продукты, коллаген, средиземноморский тип питания, омега-3 жирные кислоты, полифенолы и куркумин.

Остеоартрит — это не только об износе суставов, но и об образе жизни, движении и питании. Новое исследование дает надежду, что даже простое изменение в рационе, например, увеличение количества инулина, в сочетании с физической активностью может уменьшать боль и улучшать функцию коленей.

Однако главный месседж остается неизменным: движение — это основа, и именно оно, вместе с поддержкой микробиома и сбалансированным питанием, может стать той комбинацией, которая помогает суставам мягче и лучше работать.