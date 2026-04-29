Историческая речь: король Чарльз III в Конгрессе США сделал заявление об Украине

Король Великобритании Чарльз III выступает на совместном заседании Конгресса в зале заседаний Палаты представителей в Капитолии США во вторник, 28 апреля 2026 года, в Вашингтоне. / © Associated Press

Король Великобритании Чарльз III во время своего исторического выступления на совместном заседании Конгресса в зале заседаний Палаты представителей в Вашингтоне упомянул Украину.

Об этом сообщает CNN.

Чарльз заявил Конгрессу, что та самая «непреклонность», которую американцы и британцы продемонстрировали «в течение двух мировых войн, холодной войны, в Афганистане „необходима для защиты Украины“.

«Сразу после событий 11 сентября (Теракты 11 сентября 2001 года в США — Ред.), когда НАТО впервые применило статью 5, а Совет безопасности ООН был един перед лицом террора, мы вместе ответили на призыв, как наши народы делали это более века. Бок о бок через две мировые войны, холодную войну, Афганистан и моменты, которые определили нашу общую безопасность. Сегодня такая же твердая решительность нужна для защиты Украины и ее самых смелых людей», — сказал Чарльз.

Упоминание об Украине вызвало бурные аплодисменты многих в зале.

Также упоминание об Украине и поддержке, необходимой ей для защиты от неспровоцированной агрессии России, было еще одним из посланий короля президенту Дональду Трампу, прекратившему большую часть военной помощи Киеву с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года.

Затем Чарльз вспомнил о войне на Ближнем Востоке и недавней попытке покушения на Трампа.

«Мы встречаемся во времена большой неопределенности; во время конфликтов от Европы до Ближнего Востока, которые создают огромные вызовы для международного сообщества», — сказал он.

Заметим, что это только второй случай в истории, когда британский монарх выступает в американском Конгрессе. Впервые это сделала мать Чарльза королева Елизаветы II в 1991 году.

Визит короля Чарльза в США

Напомним, что король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камиллой начали четырехдневный государственный визит в США, который стал первым подобным визитом британского монарха с 2007 года.

Во время встречи Трамп удивил короля Чарльза неожиданным признанием о своей матери.

Также чтецы по губам утверждают, что Дональд Трамп сделал строгое предупреждение королю Чарльзу III о Путине и его злых намерениях в отношении Украины.

