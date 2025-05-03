Дональд Трамп решил "стать" Папой Римским- подробности (фото)

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение, где он предстает в виде Папы Римского.

Сгенерированное ИИ фото он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

На недавно опубликованном фото Дональд Трамп изображен на троне в белом наряде, напоминающем образ Папы Римского. Фото было выложено без подписи, что придало загадочность этому изображению.

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Ранее Трамп шутил, что «готов стать новым Папой Римским», что вызвало любопытство. Кроме того, сенатор США Линдси Грэм публично призвал конклав рассмотреть кандидатуру Трампа во время выборов нового Папы, пытаясь привлечь к этому вопросу.

Напомним, 21 апреля стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Прощание с понтификом состоялось 26 апреля в Ватикане, на котором присутствовало более 50 мировых лидеров, в том числе и Дональд Трамп. Папу похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме, как он сам и завещал. Через день после похорон гробницу открыли для общественности.