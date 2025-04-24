Как умер Папа Римский: врач рассказал о последних минутах жизни

Папа Римский Франциск за неделю до смерти / © Associated Press

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Смерть Папы Римского Франциска утром в понедельник, 21 апреля, наступила быстро в результате неожиданного инсульта. Суверенный понтифик не испытывал чрезмерных страданий.

Об этом рассказал врач римской больницы Серхио Альфиери, который в тот день прибыл по вызову в Ватикан, сообщает агентство Reuters.

По его словам, специализированный медицинский персонал ничего не мог поделать, чтобы спасти жизнь Папы Франциска.

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Последние минуты жизни понтифика

«Я вошел в его комнату, и у него [Папы Франциска] были открытые глаза. Я обнаружил, что проблем с дыханием нет. Затем я попытался назвать его по имени, но он не ответил. В тот момент я понял, что больше нечего делать. Он был в коме», — сказал врач газете Corriere della Sera.

В интервью La Repubblica Альфьери сказал, что некоторые официальные лица, присутствовавшие с Папой, предложили немедленно отвезти его в больницу. Но, считает врач, это было бы бесполезно.

«Он умер бы в пути. С помощью компьютерной томографии у нас был бы более точный диагноз, но не более того», — сказал он.

Серхио Альфиери предположил, что инсульт произошел из-за тромба, который закупорил кровеносный сосуд в мозге, или из-за кровоизлияния.

«Такие вещи могут произойти с каждым. Однако пожилые люди подвергаются большему риску, особенно, если они не очень активны», — отметил он.

Как Папа чувствовал себя перед смертью

Врач Серхио Альфиери возглавлял медицинскую группу, которая наблюдала за здоровьем понтифика во время пятинедельной госпитализации в медицинском учреждении, когда у него диагностировали двойную пневмонию.

По его словам, Папа Франциск прислушивался к советам своих врачей и не перенапрягался.

Врач сказал, что последний раз видел Папу в субботу, 19 апреля. Он сказал, что предложил ему торт с любимым вкусом. Папа Римский сказал, что чувствует себя хорошо и ему нравится снова работать.

«Я знал, что он хотел быть дома, быть Папой до последнего момента», — сказал Альфиери.

В интервью La Repubblica врач сообщил, что Папа Франциск поделился с ним своей последним сожалением. Хотя он был рад посетить пенитенциарное учреждение 17 апреля, но сожалел, что не мог выполнить обычай мытья заключенным ног — ритуал, который отмечает Великий четверг.

«Он пожалел, что не смог помыть ноги заключенным. „На этот раз я не смог“, — последнее, что он мне сказал», — сказал он

Напомним, Папа Римский Франциск скончался в понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет в своей резиденции Санта-Марта в Ватикане. Гроб с его мертвым телом сейчас выставлен в соборе Святого Петра.