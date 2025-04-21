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От чего умер Папа Франциск: названа официальная причина
Смерть была подтверждена по данным ЭКГ-мониторинга.
Папа Римский умер в результате мозгового инсульта, комы и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.
Об этом официально сообщила пресс-служба Святого Престола со ссылкой на свидетельство о смерти, подписанное профессором Андреа Арканджели, директором Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана.
В свидетельстве отмечено, что Франциск имел ряд хронических заболеваний, в том числе двустороннюю мультимикробную пневмонию, артериальную гипертензию, сахарный диабет II типа, а также страдал бронхоэктазами.
Профессор Арканджели подчеркнул: «Я заявляю, что причины смерти, согласно моим знаниям и совести, таковы, как указано выше».
Напомним, Папа скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром, 21 апреля, в 7:35.