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ТСН в социальных сетях

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Мир
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От чего умер Папа Франциск: названа официальная причина

Смерть была подтверждена по данным ЭКГ-мониторинга.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Папа Франциск умер от инсульта и сердечного коллапса

Папа Франциск умер от инсульта и сердечного коллапса / © Associated Press

Папа Римский умер в результате мозгового инсульта, комы и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.

Об этом официально сообщила пресс-служба Святого Престола со ссылкой на свидетельство о смерти, подписанное профессором Андреа Арканджели, директором Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана.

В свидетельстве отмечено, что Франциск имел ряд хронических заболеваний, в том числе двустороннюю мультимикробную пневмонию, артериальную гипертензию, сахарный диабет II типа, а также страдал бронхоэктазами.

Профессор Арканджели подчеркнул: «Я заявляю, что причины смерти, согласно моим знаниям и совести, таковы, как указано выше».

Напомним, Папа скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром, 21 апреля, в 7:35.

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