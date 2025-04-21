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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Від чого помер Папа Франциск: названо офіційну причину

Смерть була підтверджена за даними ЕКГ-моніторингу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Папа Франциск помер від інсульту та серцевого колапсу

Папа Франциск помер від інсульту та серцевого колапсу / © Associated Press

Папа Римський помер унаслідок мозкового інсульту, коми та незворотного серцево-судинного колапсу.

Про це офіційно повідомила пресслужба Святого Престолу з посиланням на свідоцтво про смерть, підписане професором Андреа Арканджелі, директором Дирекції охорони здоров’я та гігієни Ватикану.

У свідоцтві зазначено, що Франциск мав низку хронічних захворювань, зокрема двосторонню мультимікробну пневмонію, артеріальну гіпертензію, цукровий діабет ІІ типу, а також страждав від бронхоектазів.

Професор Арканджелі наголосив: «Я заявляю, що причини смерті, згідно з моїми знаннями й сумлінням, такі, як зазначено вище».

Нагадаємо, Папа помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта 21 квітня вранці о 7:35.

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