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Від чого помер Папа Франциск: названо офіційну причину
Смерть була підтверджена за даними ЕКГ-моніторингу.
Папа Римський помер унаслідок мозкового інсульту, коми та незворотного серцево-судинного колапсу.
Про це офіційно повідомила пресслужба Святого Престолу з посиланням на свідоцтво про смерть, підписане професором Андреа Арканджелі, директором Дирекції охорони здоров’я та гігієни Ватикану.
У свідоцтві зазначено, що Франциск мав низку хронічних захворювань, зокрема двосторонню мультимікробну пневмонію, артеріальну гіпертензію, цукровий діабет ІІ типу, а також страждав від бронхоектазів.
Професор Арканджелі наголосив: «Я заявляю, що причини смерті, згідно з моїми знаннями й сумлінням, такі, як зазначено вище».
Нагадаємо, Папа помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта 21 квітня вранці о 7:35.