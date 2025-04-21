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Похорон Папи Римського: коли і де поховають Франциска
Франциск стане першим Папою за понад 100 років, якого поховають за межами Ватикану.
Похорон Папи Римського Франциска відбудеться протягом дев’яти днів після його смерті, яка настала 21 квітня.Поховають понтифіка у базиліці Санта-Марія Маджоре.
Про це повідомляє ANSA із посиланням на заяву Ватикану.
У заяві вказано, що похорон Папи Франциска відбудеться протягом дев’яти днів, а конклав для обрання наступника на Священний престол — протягом місяця.
За інформацією ВВС, Франциска поховають у базиліці Санта-Марія Маджоре. Це одна із чотирьох головних папських базилік у Римі. Франциск стане першим Папою за понад 100 років, якого поховають за межами Ватикану.
Раніше понтифік затвердив плани щодо спрощення процедури папського похорону. Згідно зі спрощеною процедурою, тіло Франциска мають помістити у просту дерев’яну труну, обшиту цинком. Тоді як попередніх понтифіків ховали у трьох трунах, вкладених одна в одну, виготовлених із кипарису, свинцю та дуба.
Окрім того, за життя Франциск касував традицію виставлення тіла Папи на піднятій платформі у базиліці Святого Петра для загального огляду. Натомість охочі зможуть віддати йому шану, допоки тіло залишатиметься у труні із відкритою кришкою.
Зазначається, що 21 квітня Римі запровадили в дію план безпеки у зв’язку зі смертю Папи. План почав діяти після телефонної розмови префекта і начальника римської поліції.У межах цього плану контингенти поліцейських сил зібралися у районі площі Святого Петра.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта вранці 21 квітня. Понтифіка не стало після тривалої боротьби з бронхітом та пневмонією.