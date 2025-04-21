Похорон Папи Римського: коли і де поховають Франциска

Портрет Папи Римського Франциска / © Associated Press

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Похорон Папи Римського Франциска відбудеться протягом дев’яти днів після його смерті, яка настала 21 квітня.Поховають понтифіка у базиліці Санта-Марія Маджоре.

Про це повідомляє ANSA із посиланням на заяву Ватикану.

У заяві вказано, що похорон Папи Франциска відбудеться протягом дев’яти днів, а конклав для обрання наступника на Священний престол — протягом місяця.

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За інформацією ВВС, Франциска поховають у базиліці Санта-Марія Маджоре. Це одна із чотирьох головних папських базилік у Римі. Франциск стане першим Папою за понад 100 років, якого поховають за межами Ватикану.

Раніше понтифік затвердив плани щодо спрощення процедури папського похорону. Згідно зі спрощеною процедурою, тіло Франциска мають помістити у просту дерев’яну труну, обшиту цинком. Тоді як попередніх понтифіків ховали у трьох трунах, вкладених одна в одну, виготовлених із кипарису, свинцю та дуба.

Окрім того, за життя Франциск касував традицію виставлення тіла Папи на піднятій платформі у базиліці Святого Петра для загального огляду. Натомість охочі зможуть віддати йому шану, допоки тіло залишатиметься у труні із відкритою кришкою.

Зазначається, що 21 квітня Римі запровадили в дію план безпеки у зв’язку зі смертю Папи. План почав діяти після телефонної розмови префекта і начальника римської поліції.У межах цього плану контингенти поліцейських сил зібралися у районі площі Святого Петра.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта вранці 21 квітня. Понтифіка не стало після тривалої боротьби з бронхітом та пневмонією.

Дата публікації 14:10, 21.04.25 Кількість переглядів 53 Як жив та чим дихав Папа Римський Франциск: похорон, наступник, реакція світу. Перші подробиці