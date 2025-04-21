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Похороны Папы Римского: когда и где похоронят Франциска
Франциск станет первым Папой за более чем 100 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.
Похороны Папы Римского Франциска пройдут в течение девяти дней после его смерти, наступившей 21 апреля. Похоронят понтифика в базилике Санта-Мария Маджоре.
Об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление Ватикана.
В заявлении указано, что похороны Папы Франциска пройдут в течение девяти дней, а конклав для избрания преемника на Священный престол — в течение месяца.
По информации BBC, Франциска похоронят в базилике Санта-Мария Маджоре. Это одна из четырех главных папских базилик в Риме. Франциск станет первым Папой за более чем 100 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.
Ранее понтифик утвердил планы по упрощению процедуры папских похорон. Согласно упрощенной процедуре, тело Франциска должны поместить в простой деревянный гроб, обшитый цинком. Тогда как предыдущих понтификов хоронили в трех гробах, вложенных друг в друга, изготовленных из кипариса, свинца и дуба.
Кроме того, при жизни Франциск отменил традицию выставления тела Папы на поднятой платформе в базилике Святого Петра для всеобщего обозрения. Вместо этого желающие смогут отдать ему почет, пока тело будет оставаться в гробу с открытой крышкой.
Отмечается, что 21 апреля Рим ввели в действие план безопасности в связи со смертью Папы. План начал действовать после телефонного разговора префекта и начальника римской полиции. В рамках этого плана контингенты полицейских сил собрались в районе площади Святого Петра.
Напомним, Папа Римский Франциск умер в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля. Понтифика не стало после длительной борьбы с бронхитом и пневмонией.