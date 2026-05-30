Погибшую в жутком ДТП блогера похоронили в закрытом гробу

Блогерша Vikunciy погибла в ДТП / © из соцсетей

В городе Самар на Днепропетровщине 30 мая состоялась церемония прощания с 26-летней блогером Vikunciy, которая погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает «Телеграф», опубликовав видео с места похорон.

Полное имя погибшей — Мирошниченко Виктория Дмитриевна. Она родилась 11 июня 1999 года и погибла 25 мая 2026 года, не дожив всего несколько дней до своего 27-летия.

Прощание проходило в Самарском Свято-Николаевском мужском монастыре.

Церемония отличалась особой траурной атмосферой: гроб выбрали белый деревянный, но его не открывали во время прощания. Очевидно, это было обусловлено тем, что Виктория погибла в жутком ДТП, после которого ее автомобиль охватил огонь.

Пространство на месте прощания было оформлено в светлых тонах с большим количеством белых и красных роз, цветочные композиции также разместили возле места захоронения.

На кладбище с утра готовили место захоронения и мемориальную зону с фотографиями и цветами. Ожидалось, что на прощание придет много людей.

Блогер Vikunciy погибла в ДТП — что известно

Напомним, украинская блогер Vikunciy, которая создавала развлекательный контент в TikTok и Instagram почти для одного миллиона подписчиков, погибла в ужасном ДТП на трассе «Киев — Одесса». В Сети появилось видео с места автокатастрофы.

Автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого находилась Vikunciy, врезался в бетонную стелу в Кировоградской области. По факту смертельной аварии следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства ДТП.

