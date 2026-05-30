Путин попал в "цугцванг" в войне против Украины - WP

Война России против Украины, начатая Владимиром Путиным как «специальная военная операция» с целью быстрого уничтожения украинской государственности, на пятом году зашла в состояние, которое ряд аналитиков описывает как стратегический «цугцванг», когда любой дальнейший шаг только ухудшает положение.

Об этом пишет Washington Post.

Издание отмечает, что ожидания Кремля относительно быстрого завершения войны не оправдались: в 2026 году Россия смогла захватить лишь около 0,04% территории Украины, а в отдельные месяцы даже теряла ранее занятые позиции.

В то же время, по оценкам The Economist, за более чем четыре года боевых действий потери России среди военнослужащих достигают около 3% довоенного мобилизационного ресурса, включающего погибших и раненых.

Автор публикации также цитирует издание Wall Street Journal, которое отмечает, что значительная часть личного состава российской армии состоит из плохо подготовленных мобилизованных, которых быстро отправляют на фронт. Это усиливает потери оккупационной армии РФ на фоне высокой интенсивности боевых действий и использования украинских дронов, которые создали глубокие «кол-зоны» до 30 км.

В материале подчеркивается, что современная война приобрела черты позиционного противостояния, подобного Первой мировой, где незначительные продвижения сопровождаются большими потерями живой силы. Российские подразделения, по оценкам журналистов, вынуждены ограничивать передвижения из-за постоянной угрозы беспилотников, что усложняет логистику и увеличивает риски потерь.

Отдельно отмечается, что из-за угрозы ударов украинских дронов Путин все чаще вынужден находиться в укрытиях, тогда как атаки уже фиксируются даже вблизи Москвы.

В то же время конфликт, по оценкам экспертов, уже вызвал усиление НАТО и изменил архитектуру безопасности Европы.

Аналитики, на которых ссылается Washington Post, описывают текущее состояние России как «отрицательное равновесие» — ситуацию, когда государство формально сохраняет устойчивость, но постепенно истощает собственный ресурс и потенциал.

Бывшие российские чиновники и военные аналитики, цитируемые в материале, считают, что война зашла в фазу стратегического цугцванга, когда любое решение Кремля не дает выигрыша, а лишь усиливает долгосрочные потери, и предполагают, что дальнейшее развитие событий может определить способность России реагировать на изменение баланса сил в войне.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор имеет искаженное представление об «успехах» своих войск в Украине, потому что ему врут о ситуации на фронте.

Ранее Daily Express сообщило со ссылкой на данные разведки, что украинские беспилотники доминируют на участках так называемого коридора Крым-Донецк - стратегической автомагистрали, по которой перевозят топливо, боеприпасы и военные материалы из России.

Ранее издание Bild назвало три главных фактора, которые превращают войну на истощение в серьезную проблему для Кремля.

